Ankaralı Turgut'un sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Akciğer kanseri nedeniyle hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Ankaralı Turgut'un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi.

Türkiye'nin Ankaralı Turgut adıyla tanıdığı ünlü türkücü Turgut Karataş, Ağustos ayında mide ağrısıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrenmiş ve tedavi altına alınmıştı.

Ankaralı Turgut'un tedavisi sürerken 13 kilo vermiş ve entübe edilmişti.

Yaşam mücadelesi veren 61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı.

Ankaralı Turgut'un menajeri Murat Boran, "İlk entübe edildiği gibi değil. Entübe olduğundan beri ilk defa gözlerini kırptı. Gözlerini açıp kapatabiliyor. Bizi duyuyor, algılıyor. Nefes alıp vermesini tam anlamıyla toparlayamadı. Makine desteği var. Doktor, 'iyileştikçe, yavaş yavaş makineden bağını koparacağız' dedi. Enfeksiyon devam ediyor. Kalp ve tansiyon ilacını artık kullanmıyor. İlk hastaneye kaldırıldığı gibi değil. Beyninde kanser hücresi yok çok şükür" ifadelerini kullandı.

Akıllı ilaç tedavisine başlayamamıştı

Kanser yüzünden 12-13 kilo veren ünlü sanatçı, parasızlık nedeniyle akıllı ilaç tedavisine başlayamamıştı. 1,5 ayda adeta iğne ipliğe dönen Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzmüştü.

Ankaralı Turgut kimdir ?

Müzisyen, şarkıcı, oyuncu Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Müzik hayatına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Davul çalan babasından başka ailede müzisyen sayısının çok fazla olması onun da müzikle ilgilenmesini sağladı.

Ankaralı Turgut, bir taraftan da Ankara'nın oynak türkülerini söylemeye başladı. Askerlik dönüşü yöresel olarak ilk albümünü çıkaran Ankaralı Turgut daha sonra amatör olarak üç albüm daha çıkardı.



1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini "ti"'ye alarak profesyonel anlamda ilk albümünü yaptı. Bu albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı.

1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar’dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı. İlk eşinden 5 çocuğu vardır.