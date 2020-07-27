Anlattıklarıyla Masterchef Türkiye'ye damgasını vurdu

MasterChef Türkiye 2020'nin 26 Temmuz Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde üçlü eleme turları ekrana geldi. MasterChef'te dikkat çeken yarışmacılardan olan Kayhan Özekin, yaptığı Alinazik kebabının Somer Sivrioğlu'na getirdiği ödülle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı.

"AVUSTRALYA'DA EN İYİ YEMEK SEÇİLDİ"

Ali Nazik Kebabı'nı Somer Sivrioğlu'nun Avustralya'daki restoranının menüsüne girmesini anlatan Kayhan Özekin, "2012 yılında ünlü bir yemek yazarıyla gittiğiniz Gaziantep gezisinde aranızda küçük çaplı bir tartışma geçiyor. Kendisi 'Ali Nazik kebabını nasıl menünüze koymazsınız?' diyor. Siz pişman oluyorsunuz ve Avustralya'daki restoranınızın menüsüne koyuyorsunuz. Aynı yıl ise Avustralya'da en iyi yemek seçiliyor. Siz ustanızı arıyorsunuz birinci olduğunuzu söylüyorsunuz. Ustanız da 'İçinde patlıcan var, et var, sarımsak var, tereyağı var. Bu birinci olmayacak da hangisi olacak?' diyor" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN HEPSİ DOĞRU"



Yarışmacının bildiği detaylar jüriyi şaşırttı. Somer Sivrioğlu "Gerçekten hepsi doğru. Şaka mı bu adam?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

KAYHAN ÖZEKİN FİNAL TURUNA ÇIKTI

Üç yarışmacının yaptığı kebapları tadan şefler, bu defa oy çokluğuyla karar verdi. 3 şeften ikisinin oyunu alan Kayhan Özekin final turuna çıkmayı başardı.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMASICI KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR?

Kayhan Özekin, 33 yaşında. Etiler Turizm Otelcilik Lisesi mezunu. Kayhan Özekin, evli ve beş yaşında bir kızı var. Kayhan Özekin, daha önce Yemekteyiz ve Ben Bilmem Elim Bilir yarışmalarında da yer almıştı.

MasterChef Türkiye'de olma sebebini sıkı bir José Mourinho hayranı olan ve buna bağlı olarak futboldan verdiği örnekle açıklayan Kayhan Özekin, başaracağına olan kendine olan inancı olmasını gösterdi.