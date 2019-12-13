SON DAKİKA
CEREN ÖZDEMİR'İN KATİLİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 13 Aralık 2019 14:29

Anne olan Tülin Şahin'in çifte mutluluğu

Yeni anne olan ünlü modacı Tülin Şahin, doğum gününde kızının 40'ının çıktığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Şahin, ''Bugün ikimiz için de özel'' dedi.

Anne olan Tülin Şahin'in çifte mutluluğu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Modacı Tülin Şahin, geçtiğimiz Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronho ile nikah masasına oturdu. İlk bebeğini Kasım ayında kucağına alan Şahin, bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hem kendi doğum gününü hem de kızının kırkının çıktığını söyledi.

40'INCI YAŞINI KUTLARKEN KIZININ 40'I ÇIKTI
Önceki gün sosyal medya hesabı Instagram'dan bebeği ve eşiyle aile fotoğrafını paylaşan Tülin Şahin, bugün de kızına sarılarak verdiği pozu paylaştı. Kırk yaşına giren Şahin, paylaşımında şunları söyledi: "Günaydın anne doğum günün kutlu olsun. Bugün ikimiz için de özel. Ben bugün 40 oldum. Onun bugün 40'ı çıktı. Siena Leyla, en güzel ve özel hediyem"

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
doğum günü , tülin şahin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM