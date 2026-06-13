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  3. Anne olmaya hazırlanan Melike Şahin acımasız eleştirilere sahneden yanıt verdi

Anne olmaya hazırlanan Melike Şahin acımasız eleştirilere sahneden yanıt verdi

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Hamileliği sürecinde "Artık şarkı söyleyemiyor" şeklinde eleştirilen başarılı sanatçı Melike Şahin, sessizliğini sahnede bozdu. Meslektaşı Ceylan Ertem'in de destek verdiği Şahin, iddialara sert çıkarak "Bir gün gerçekten söyleyemezsem edebiyle sahneleri bırakırım" ifadelerini kullandı.

Son dönemin en popüler ve başarılı seslerinden biri olan Melike Şahin, geçtiğimiz aylarda sevenlerine hamile olduğu müjdesini vermişti.

Ancak bu güzel haberin ardından, sahne performanslarına dair sosyal medyada ortaya atılan asılsız iddialar magazin gündemini meşgul etmeye başladı.

Hamileliği nedeniyle "Artık şarkı söyleyemiyor" şeklinde eleştirilere maruz kalan ünlü sanatçı, bu iddialara kendi sahnesinden, binlerce hayranının önünde son noktayı koydu.

"Çeksinler Videoya, Nasıl Söylüyormuşum Görsünler"

Performansına yönelik eleştirileri önce ciddiye almadığını ancak durumun büyümesi üzerine şaşkınlık yaşadığını belirten Melike Şahin, sahnedeki duruşuyla özgüvenini bir kez daha kanıtladı.

Hakkında "saçma sapan" şeyler yazıldığını dile getiren Şahin, dinleyicilerine seslenerek, "Çeksinler bakalım videoya, nasıl söylüyormuşum görsünler" sözleriyle performansına olan inancını vurguladı.

 Şahin'in maruz kaldığı bu acımasız eleştirilere müzik dünyası da sessiz kalmamış; başta yakın dostu Ceylan Ertem olmak üzere pek çok meslektaşı kendisine destek mesajları iletmişti.

Konuşmasının en çok dikkat çeken kısmı ise ünlü sanatçının kariyerinin geleceğine dair çizdiği dürüst tabloydu. Olası bir performans kaybı durumunda ne yapacağını açıkça ifade eden Şahin, hayranlarına şu samimi sözlerle seslendi: "Hiç şüpheniz olmasın, bir gün gerçekten şarkı söyleyemez hale gelirsem, evime çekilirim. Edebiyle, adabıyla sahneleri bırakmasını bilirim. Ama bugün hala gayet güzel şarkı söylüyorum."

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Etiketler Melike Şahin hamilelik Melike Şahin konseri Ceylan Ertem magazin video
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