  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 01 Nisan 2020 14:50

Anneannesi koronavirüsten ölen Pınar Deniz'den yeni açıklama

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in anneannesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Deniz, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Anneannesi koronavirüsten ölen Pınar Deniz'den yeni açıklama
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Oyuncu Pınar Deniz'in anneannesi corona virüsüne yakalanmış, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.

Bu acı haber alan Pınar Deniz, büyük üzüntü yaşamıştı. Ailesinin geri kalanı da karantinaya alınan Deniz'den yeni açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerinde bulunanlara teşekkür eden Deniz, 'Baş sağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim. Ailemin geri kalanı taburcu oldu. Hepimiz iyiyiz, evimizdeyiz. Güzel günler gelecek! Umutlu kalın.' mesajını paylaştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
pınar deniz , koronavirüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM