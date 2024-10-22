Annesi sessizliğini bozdu: Defne Joy Foster'ı Gülen mi öldürttü?

FETÖ lideri Fethullah Gülen'e ilk kez 'FETÖ' diyerek seslenen ve 2011 yılında şüpheli şekilde vefat eden oyuncu Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster sessizliğini bozdu.

O dönem televizyonlarda yayınlanan 'Yok Böyle Bir Dans' adlı programda yarışmacı olan ünlü sunucu ve DJ Defne Joy Foster, 2011 yılının Şubat ayında 36 yaşındayken İstanbul Kadıköy'de bir arkadaşının evinde ölü olarak bulunmuştu.

Foster’ın ölümünün neden olduğu 2014 yılındaki adli tıp raporunda ortaya çıkmıştı.

Sputnik'ten Mustafa Hoş'a konuşan anne Foster, Defne'nin kullandığı astım ilacını kendisinin de kullandığını ifade etti. Anne Foster, "Defne 'FETÖ' lakabını taktığı için benim tahminimce o öldürttü. Onun kullandığı ilacı ben de kullanıyordum. Ben de astım ilacı kullanıyorum ve her zaman yanımda" dedi.

Defne Joy Foster rahatsızlandığında Kerem Altan'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramak yerine sokaklara çıkarak doktor aradığını hatırlatan anne Foster, "Kerem Altan sokaklarda doktor aradı. Sokaklarda doktor aramak yerine ambulansı arasaydı belki de kızım ölmezdi. Kerem Altan'ın Allah belasını versin. Bir kere bile bana Altan ailesi bana başsağlığı için telefon açmadı. Bugün ölsem umurumda olmaz. Şu gözüm kapanmadan Allah'ın onlardan intikam almasını istiyorum. Her şey sümen altı edildi" diye konuştu.

Kızı ile FETÖ mesajı sonrası konuşup konuşmadığı konusuna da cevap veren anne Foster, "Defne ilk 'FETÖ' dedikten sonra benle hiç o konuda konuşmadı. Sıkıntılarını benle paylaşmazdı" diyerek cevap verdi.

Defne'nin ölümü sonrası evladına üzüldüğünü ifade eden Foster, "Beni üzen ne biliyor musunuz? Defne öldüğünde oğlu bir buçuk yaşındaydı. Evladını çok severdi ve her anne çok sever. Defne, evladına doyamadı." ifadelerini kullandı.

DEFNE JOY FOSTER KİMDİR ?

Annesi Türk, babası Amerikan olan Defne Joy Foster, ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu'nda okudu. 2008'de İlker Yasin Solmaz ile evlendi ve bu evlilikten 13 Haziran 2009'da Can Kılıç adında bir oğlu oldu.

İlk olarak Kral TV'de ekran başına geçen Foster, daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Ardından dizi oyunculuğuna başladı. Uzun bir süre "Sihirli Annem" adlı dizide "Eda" karakterini canlandırdı.

Oyunculuğun dışında bir süre tekrar program sundu. Tv8'de yayınlanan "Bir İş İçin Lazım" adlı programı Cemil Büyükdöğerli ile birlikte sundu. Bunun dışında bir TRT programı olan "Çeyiz Şov"u sundu, NTV'de "Yeşil Ekran" kuşağında da sunuculuk yaptı.

Son olarak Acun Ilıcalı'nın sunup, yapımını üstlendiği "Yok Böyle Dans" adlı programa yarışmacı olarak katılmış ve geçen hafta yapılan oylama sonrası programa veda etmişti.