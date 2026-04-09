Annesinin cenaze törenine katılmayan Mehmet Ali Erbil sessizliğini günler sonra bozdu
Annesi Yurdagül Eken’in İzmir’deki cenaze törenine katılmayan ve o saatlerde sosyal medyada canlı yayın açmasıyla tepki çeken Mehmet Ali Erbil'den günler sonra ilk kare geldi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesi Yurdagül Eken’in son yolculuğuna katılmamasıyla magazin gündeminin tam merkezine oturdu.

91 yaşındaki annesini kaybeden Erbil’in, cenaze saatlerinde sosyal medyada projelerinden bahsettiği bir canlı yayın açması, "Vefasızlık mı?" sorularını beraberinde getirmişti.

İzmir Urla’da düzenlenen törene Erbil’in kardeşi katılırken, ünlü sanatçının sağlık problemleri nedeniyle gelemediği açıklanmıştı.

Ancak cenaze günü akşamı canlı yayına çıkan Erbil, annesinin kaybından günler sonra arkadaşlarıyla bir karesini paylaştı.

Annesiyle uzun süredir görüşmediği bilinen Erbil, cenaze sonrası ilk kez ortaya çıktı. Arkadaş grubuyla bir fotoğrafını yayımlayan sanatçının keyifli hali gözlerden kaçmazken, bu durum takipçileri arasında yeni bir tartışma başlattı. 

"Bizi Üvey Babaya Ezdirdi"

Mehmet Ali Erbil, daha önce katıldığı bir programda annesine olan kızgınlığını şu sarsıcı sözlerle anlatmıştı: "Evlat olarak annem beni çok üzdü, içimdeki sevgiyi bitirdi. Anneme çamaşırlarımı yıkattırmıyordu adam, komşuya yıkatırdım. El alemin adamına bizi ezdirdiğini gördüm, bu çok acı. Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi asla sevemedim."

