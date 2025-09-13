Annesinin ölümü sonrası intihar ettiği iddia edilen güzel oyuncudan günler sonra ilk açıklama

Annesini kaybettikten sonra sosyal meedya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle intihar ettiği öne sürülen güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya’dan günler sonra ilk açıklama geldi.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti.

Annesinin ölümünü "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim." satırlarıyla duyuran Nilperi Şahinkaya'dan önce gün de annesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafa yer vererek, “Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” paylaşımı geldi.

Nilperi Şahinkaya'nın "ben annemsiz yapamıyorum" paylaşımının ardından sessizliğe bürünmesi sosyal medyada güzel oyuncunun intihar ettiği iddialarının yayılmasına yol açtı.

Nilperi Şahinkaya intihar iddiasıyla gündeme gelirken, 5 yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Emre Yusufi'den açıklama gelmişti. Zor günler geçiren Şahinkaya'yı annesinin cenazesinde de yalnız bırakmayan Yusufi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşananların ardından Nilperi Şahinkaya; "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı kendi kayıplarınızdan bahsetmeniz, sevgi dolu destek mesajlarınız çok duygulandırdı. Teşekkür ederim. Haklısınız, hiç birimiz yalnız değiliz, hepimiz aynı yolda yürüyoruz" dedi.