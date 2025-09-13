  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Annesinin ölümü sonrası intihar ettiği iddia edilen güzel oyuncudan günler sonra ilk açıklama

Annesinin ölümü sonrası intihar ettiği iddia edilen güzel oyuncudan günler sonra ilk açıklama

Annesinin ölümü sonrası intihar ettiği iddia edilen güzel oyuncudan günler sonra ilk açıklama
Güncelleme:

Annesini kaybettikten sonra sosyal meedya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle intihar ettiği öne sürülen güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya’dan günler sonra ilk açıklama geldi.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti.

Annesinin ölümünü "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim." satırlarıyla duyuran Nilperi Şahinkaya'dan önce gün de annesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafa yer vererek, “Canlarım, ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin” paylaşımı geldi.

Nilperi Şahinkaya'nın "ben annemsiz yapamıyorum" paylaşımının ardından sessizliğe bürünmesi sosyal medyada güzel oyuncunun intihar ettiği iddialarının yayılmasına yol açtı.

Nilperi Şahinkaya intihar iddiasıyla gündeme gelirken, 5 yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Emre Yusufi'den açıklama gelmişti. Zor günler geçiren Şahinkaya'yı annesinin cenazesinde de yalnız bırakmayan Yusufi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşananların ardından Nilperi Şahinkaya; "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum paylaşımdan dolayı çok üzgünüm, çok yanlıştı kendi kayıplarınızdan bahsetmeniz, sevgi dolu destek mesajlarınız çok duygulandırdı. Teşekkür ederim. Haklısınız, hiç birimiz yalnız değiliz, hepimiz aynı yolda yürüyoruz" dedi.

 

 

 

 

text-ad
Etiketler Nilperi Şahinkaya annesini kaybetti intihar intihar mı etti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özel'den Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Siyaset tarihinin utancı!'' Özel'den Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok ağır sözler: ''Siyaset tarihinin utancı!'' Türkiye'de yeni görünmez katili ''sepsis'' oldu: Hastanelerden yayılıyor! Türkiye'de yeni görünmez katili ''sepsis'' oldu: Hastanelerden yayılıyor! Yaza veda etmeye hazır mısınız ? Sağanak yağışlar ve fırtına geliyor! Yaza veda etmeye hazır mısınız ? Sağanak yağışlar ve fırtına geliyor! Sağlık Bakanı Memişoğlu hastane randevusu alamayan vatandaşlara ''tüyo'' verdi! Sağlık Bakanı Memişoğlu hastane randevusu alamayan vatandaşlara ''tüyo'' verdi! Okul çıkışında bu sefer öğrenciler değil, veliler kapıştı! Okul çıkışında bu sefer öğrenciler değil, veliler kapıştı! Müjdeyi bizzat Bakan verdi: ''Bu ay 17 bin personel alınacak!'' Müjdeyi bizzat Bakan verdi: ''Bu ay 17 bin personel alınacak!'' Milli Eğitim Bakanı Tekin'in kayıt parası şikayetleri için çözüm önerisi bu oldu Milli Eğitim Bakanı Tekin'in kayıt parası şikayetleri için çözüm önerisi bu oldu Türkiye'nin ölüm virajında korkunç kaza: Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı; ölü ve yaralılar var! Türkiye'nin ölüm virajında korkunç kaza: Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı; ölü ve yaralılar var! Avukat, asker, MİT'çi, polis, savcı, derken... Dolandırıcıların yeni sahte mesleği bu oldu Avukat, asker, MİT'çi, polis, savcı, derken... Dolandırıcıların yeni sahte mesleği bu oldu Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan sahne: Kadeşlerin eşlerinin yasak aşk isyan ettirdi! Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi çıldırtan sahne: Kadeşlerin eşlerinin yasak aşk isyan ettirdi!
Navigasyona güvenip sokağa daldı, başına gelenlere kimse inanamadı! Navigasyona güvenip sokağa daldı, başına gelenlere kimse inanamadı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti Yollara çıkan ilk TOGG T10F Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldu Yollara çıkan ilk TOGG T10F Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldu Herkes altın, gümüş biriktirirken o öyle bir yatırım aracı buldu ki... Gören gözlerine inanamıyor! Herkes altın, gümüş biriktirirken o öyle bir yatırım aracı buldu ki... Gören gözlerine inanamıyor! Nuri Şahin yeniden Süper Lig'te; imza töreni tarihi belli oldu Nuri Şahin yeniden Süper Lig'te; imza töreni tarihi belli oldu 88 yaşında hem anne oldu hem de baba... 88 yaşında hem anne oldu hem de baba... Adana, sadece 5 yılda Karadeniz'e rakip oldu: Görenler gözlerine inanamıyor Adana, sadece 5 yılda Karadeniz'e rakip oldu: Görenler gözlerine inanamıyor Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde hesap değişti: İşte en yüksek krediyi veren banka! Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde hesap değişti: İşte en yüksek krediyi veren banka! Kendisiyle birlikte belediyeyi de AK Parti'ye geçiren Gürzel AK Parti rozetini taktı Kendisiyle birlikte belediyeyi de AK Parti'ye geçiren Gürzel AK Parti rozetini taktı Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti