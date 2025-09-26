Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6.katından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı.

Sabah Olmadan, Her Şeyim Oldun, Değmezmiş Sana ve Ödüm Kopuyor gibi birbirinden unutulmaz şarkıyı seslendiren Türk arabesk ve fantezi müziğinin kraliçesi olan Güllü ismiyle bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 03.00 saatlerinde Çınarcık Yalova'daki Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki terasından düşerek hayatını kaybetti. 

Güllü'nün ölümü büyük bir şok etkisi yaratırken, ünlü şarkıcının kahreden ölümünün ardından son görüntüleri de ortaya çıktı. 

Sanatçı Güllü, Çınacık'taki yazlığının kapısını güvenlikli hale getirmişti. Şifre ve kamera taktıran Güllü burada yaptığı konuşmada, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. kamera foto kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün" demişti.


Komşusu İsmet Helvacıoğlu da sosyal medyadaki yanlış haberlerin kesinlikle yalan olduğunu ifade ederek, "İki gün önce binasının kapısını güvenli hale getiren, akıllı kapı yaptıran, her gün insanların yardımına koşan, her an sakin, mutlu ve çoluğuna çocuğuna düşkün bir insan. Yakından tanıdığımız bir insanın asla intihar etmesi mümkün değil. Birkaç saat önce hasta bir abimize yemeğiniz var mı? diye soran bir insan. İçtenlikli, sevgi doluydu. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşardı "diye konuştu.

