Arabeskin kraliçesi Tüdanya hayranlarına müjde

Bir döneme damgasını vurmuş şarkıları, yüreklere dokunan yorumuyla fırtınalar estiren Tüdanya’dan hayranlarına güzel bir haber var.

Gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybeden Tüdanya’nın yeni albümü müzikseverlerle buluşuyor. Arabesk müziğin patlama yaptığı 80’li yıllarda “Seni Sevmeyen Ölsün” şarkısıyla o döneme adını altın harflerle yazdıran Tüdanya, sesini kaybetmeden önce stüdyoya girerek albüm çalışmalarına başladı. Ancak sağlık sebeplerinden dolayı albümünü piyasaya çıkartamadı. Çalışmaları yeni tamamlanan bu özel albüm ile Tüdanya, hayranlarıyla tam anlamıyla hasret giderecek. Bülbül sesiyle yorumladığı 8 şarkının yer aldığı albümde “Aman Doktor”dan “Hastane Önü İncir Ağacı”na, “Oh Güzel Olmuş”dan “Fakir Ama Gururluyum”a kadar birçok eser efsane sanatçı ile hayat bulacak.

TÜDANYA’DAN SEVENLERİNE SON HATIRA

Tüdanya, seslendirdiği şarkılar ile sevenlerine sesini son kez duyuracak. Anonim eserlerin yanı sıra Tüdanya’nın söz ve bestelerinin yer aldığı parçalardan oluşan albüm, aşina olduğumuz ve unutamadığımız duyguları tekrar canlandıracak. Düzenlemesinde başarılı müzisyen Ceyhun Çelikten’in imzası olan albüm ile Tüdanya, kadife sesini tüm sevenlerine duyuracak. Tüdanya’nın albümü 23 Aralık’tan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…