  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Arabeskin sevilen isimden üzen haber: ''29 gündür dışarı çıkmadım, sabrediyorum''

Arabeskin sevilen ismi Cansever sağlık durumunu açıkladı

Arabeskin sevilen ismi Cansever sağlık durumunu açıkladı
Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu ve kemoterapi tedavisine başlayacağını duyuran arabesk sanatçısı Cansever sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan sanatçı, Almanya’da tedavi gördüğünü, cuma günü kemoterapiye başlayacağını duyurmuştu.

Sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapan Cansever  "Evet, gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah’ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım. Şu an her şey çok güzel gidiyor. İnşallah her şey güzel olacak. Sizi seviyorum." dedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir video paylaşan şarkıcı, tedavi sürecinin başladığını ve bu nedenle sahnelere bir süre ara vereceğini söylemişti.

 

text-ad
Etiketler cansever cansever'in sağlık durumu sağlık durumu kan kanseri Lösemi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TFF, bahis cezalarında 29 futbolcunun cezasını onadı TFF, bahis cezalarında 29 futbolcunun cezasını onadı Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili teröristbaşı için soruşturma başlatıldı Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili teröristbaşı için soruşturma başlatıldı Bir son kullanma tarihi geçmiş rezalet daha! 850 kilo ele geçirildi... Bir son kullanma tarihi geçmiş rezalet daha! 850 kilo ele geçirildi... Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor 3 çocuk annesi kadın hayaline 45 yaşında kavuştu... Sınıf arkadaşları onu öğretmen sanıyor! 3 çocuk annesi kadın hayaline 45 yaşında kavuştu... Sınıf arkadaşları onu öğretmen sanıyor! Defne Samyeli ''VIP uyuşturucu partisi'' iddialarında sessizliğini bozdu! Defne Samyeli ''VIP uyuşturucu partisi'' iddialarında sessizliğini bozdu! İslam Memiş rekor üstüne rekor kırmaya devam eden altın ve gümüş için tarih vererek uyardı İslam Memiş rekor üstüne rekor kırmaya devam eden altın ve gümüş için tarih vererek uyardı Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili bir olay iddia daha! Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili bir olay iddia daha! Uyuşturucu soruşturmasında 3 tanınmış isim daha gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında 3 tanınmış isim daha gözaltında Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü
Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor! Fethiye'de akılalmaz düğün... Çifti gören gözlerine inanamadı Fethiye'de akılalmaz düğün... Çifti gören gözlerine inanamadı Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu cennetinde ölüm kıyıya vurdu! Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu cennetinde ölüm kıyıya vurdu! Bir sürücüye tam 2,6 milyar TL'lik trafik cezası kesildi! Bir sürücüye tam 2,6 milyar TL'lik trafik cezası kesildi! İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha Türkiye'nin güneydoğudaki masallar şehrine kış turizmi akını Türkiye'nin güneydoğudaki masallar şehrine kış turizmi akını Tüketici Hakem Heyeti başvurularında sınır değişti Tüketici Hakem Heyeti başvurularında sınır değişti