Arabeskin sevilen ismi Cansever sağlık durumunu açıkladı

Geçtiğimiz günlerde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu ve kemoterapi tedavisine başlayacağını duyuran arabesk sanatçısı Cansever sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan sanatçı, Almanya’da tedavi gördüğünü, cuma günü kemoterapiye başlayacağını duyurmuştu.

Sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapan Cansever "Evet, gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah’ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım. Şu an her şey çok güzel gidiyor. İnşallah her şey güzel olacak. Sizi seviyorum." dedi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir video paylaşan şarkıcı, tedavi sürecinin başladığını ve bu nedenle sahnelere bir süre ara vereceğini söylemişti.