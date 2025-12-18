Arabeskin sevilen ismi Cansever'den kötü haber... Hastalığını açıkladı

Arabesk sanatçısı Cansever kendisine lösemi teşhisi konulduğunu ve kemoterapi tedavisine başlayacağını duyurdu.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan sanatçı, Almanya’da tedavi gördüğünü, cuma günü kemoterapiye başlayacağını belirtti.

Sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaşan şarkıcı, tedavi sürecinin başladığını ve bu nedenle sahnelere bir süre ara vereceğini söyledi.

Canserver, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.Cansever, Almanya'da tedavi göremeye başladığını, cuma günü de kemoterapiye başlayacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu, yani kan kanseri.

O yüzden bu açıklamayı yapmak istiyorum.

Çok fazla arayan, yazan var; hepsine tek tek cevap veremiyorum.

Ama her şey çok güzel olacak. Almanya’dayım, doktorlarım çok iyi.

Cuma günü kemoterapiye başlayacağım.

Allah’ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah…

Her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum."