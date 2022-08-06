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Aracı alev topuna döndü: Ünlü oyuncu geçirdiği kaza sonrası entübe edildi

Aracı alev topuna döndü: Ünlü oyuncu geçirdiği kaza sonrası entübe edildi

ABD’li oyuncu Anne Heche, Los Angeles’ta geçirdiği trafik kazası sonrası entübe edildi.

53 yaşındaki ABD'li oyuncu Anne Heche, Los Angeles'taki evinin önünde korkunç bir kaza geçirdi. Arabasıyla kendi garaj kapısına vuran oyuncu, alev alan otomobilden güçlükle çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

SIRTINDA YANIKLAR OLUŞTU
Hızlı kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden oyuncu, hızla garajına çarptı. Çarpmanın etkisiyle oyuncunun da içinde olduğu araç alev aldı. Alev topuna dönen araçtan çıkarılan oyuncunun sırtında ciddi yanıklar meydana geldi. ABD'nin Fox11 LA adlı kanal ünlü oyuncunun sırtındaki yanıkların açıkça görülürdü.

ENTÜBE EDİLDİ
Apar topar hastaneye kaldırılan ve durumu ciddiyetini koruyan dünyaca ünlü yıldız, yoğun bakımda entübe edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, aracı çok hızlı kullanan oyuncunun korkunç kazadan önce birkaç kez başka yerlere çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Ünlü ismin kazadan saatlerce önce elinde içki şişesiyle görüntüler de söylentiler arasında.

Etiketler entübe kaza Anne Heche
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