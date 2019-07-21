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  3. 21 Temmuz 2019 13:05

Aras Bulut İynemli'den askerliğe veda pozu

Çukur dizisinin sevilen oyuncusu Aras Bulut İynemli, bedelli askerlik görevini tamamladı. Ünlü oyuncu asker arkadaşlarıyla veda fotoğrafı çektirmeyi iham etmedi.

Aras Bulut İynemli'den askerliğe veda pozu
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Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Mete karakteriyle yıldızını parlatmasının ardından adını tüm Türkiye’ye duyurmayı başaran Aras Bulut İynemli, 1 Temmuz’da Kütahya’daki birliğine teslim olmuştu. İynemli, 3 haftalık sürenin ardından askerliğinin sonuna geldi. Geçtiğimiz gün askerliğini bitiren ve asker arkadaşlarıyla vedalaşırken hatıra fotoğrafı çektiren Aras Bulut İynemli, bu fotoğrafa ilk bakanlar tarafından fark edilmekte güçlük çekti. Aras Bulut’un askerliğin ardından yeni bir sinema filminin çekimlerine başlaması bekleniyor.

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