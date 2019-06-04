Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi belli oldu

Yeni neslin en yetenekli oyuncularından Aras Bulut İynemli, yazın çekilecek Yedinci Koğuştaki Mucize’filminde canlandıracağı karakterle çok konuşulacak.

Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu Yedinci Koğuştaki Mucize adlı sinema filminin çalışmalarına başlandı.

Son olarak Çukur dizisinde Yamaç Koçavalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, filmde sıra dışı bir babayı canlandıracak.

Etkileyici ve sıcak bir senaryoya sahip olan film; bir baba ile kızının umut dolu, mucizelere dayanan hikayesini beyazperdeye aktaracak.

Masumiyetin ve saflığın ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekecek olan yapım, aynı zamanda izleyicileri geçmişe de götürerek onların hayatlarına dokunacak.

Yedinci Koğuştaki Mucize’nin, Muğla ve İstanbul-Beykoz’da özel olarak kurulacak platoda gerçekleşecek çekimlerine çok yakında başlanacak.