Arctic Monkeys, Türkiye'ye geliyor
İngiliz Indie Rock müzik grubu Arctic Monkeys, 2022'de düzenleyeceği turne kapsamında Türkiye'ye gelecek.
Arctic Monkeys, 2019’dan sonraki ilk canlı konser turne tarihlerini duyurdu.Plana göre, grup ağustos ayında Türkiye, Hırvatistan, Bulgaristan ve Çekya’da sahne alacak.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), Instagram hesabından, Arctic Monkeys'in Türkiye konser tarihini paylaştı.
Arctic Monkeys, 2022’de yeni albümlerini de çıkaracak.
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