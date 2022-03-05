Arda Kural: ''Babam bizi terk edip kendini Allah'a adadı''

Sağlığının iyiye gitmesi ve eski formuna dönmesiyle gündeme gelen Arda Kural, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı ekranlardan uzak kalan Arda Kural, zor günleri geride bıraktı. Haberler.com'un sorularını yanıtlayan Kural, anne ile babasının ayrılık aşamasını ve babasının kendisini Allah'a adama sürecini ilk kez anlattı.

"ANNEM, BAŞKA BİR ERKEĞİ BABAMDAN ÜSTÜN GÖRDÜ"

Çarpıcı açıklamalar yapan Arda Kural, anne ve babasının ayrılığından bahsederken "Annemle babam ayrıldığında babam bizi terk etmek zorunda kaldı. Babam ilim dergahına giderek kendini Allah'a adadı. Çünkü annemle ayrıldığı için çok acı çekiyordu. Araya bir erkek girmişti. Annem başka bir erkeği babamdan daha üstün görmüştü.

"BABAM BENİ DE İLİM DERGAHINA GÖTÜRMEYE BAŞLADI"

Aralarına giren, hayatına giren biri değil ama sadece babam kendini ezik hissetti. Ama babamın o duygularını hatırlıyorum. Üzücü şeyler yaşıyorlardı. Ben babamın yanında liseyi okumaya başladım. İlim dergahlarına babam beni de götürmeye başladı. Sohbetlere katılıyordum.