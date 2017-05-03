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  1. 03 Mayıs 2017 09:28

Arda Kural eski günlerine dönüş sinyali verdi

Kariyer basamaklarını hızla tırmanırken, işleri istediği gibi gitmeyen ve ağır sağlık sorunları nedeniyle bir süre hastanede yatan Arda Kural, ölümün eşiğinden döndüğü hayatında kendisine yeni bir yol çizdi.

Arda Kural eski günlerine dönüş sinyali verdi
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Geride bıraktığımız yıl düzenli bir şekilde spor yapmaya başlayan ve saç ektiren Arda Kural, yeni görüntüsüyle geride bıraktığımız akşam muhabirlerin karşısına çıktı. Arnavutköy’de bir balıkçıda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Kural, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ayaküstü sohbette Arda Kural, yakın zamanda bir sinema filmi için çalışmalara başlayacağını açıkladı. Kural yeni görüntüsüyle ilgili olarak: “Hayatım çok güzel gidiyor, eğlenceli bir dönemden geçiyorum. Saç ektirdim ve yeni bir başlangıç yapacağım. Sağlığım da gayet yerinde, artık çok çalışıyorum” açıklamasını yaptı.

 

Sözcü

tedavi , arda , sağlık , saç , kural , ektirme , durumu