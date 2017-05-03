Arda Kural eski günlerine dönüş sinyali verdi

Geride bıraktığımız yıl düzenli bir şekilde spor yapmaya başlayan ve saç ektiren Arda Kural, yeni görüntüsüyle geride bıraktığımız akşam muhabirlerin karşısına çıktı. Arnavutköy’de bir balıkçıda arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen Kural, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ayaküstü sohbette Arda Kural, yakın zamanda bir sinema filmi için çalışmalara başlayacağını açıkladı. Kural yeni görüntüsüyle ilgili olarak: “Hayatım çok güzel gidiyor, eğlenceli bir dönemden geçiyorum. Saç ektirdim ve yeni bir başlangıç yapacağım. Sağlığım da gayet yerinde, artık çok çalışıyorum” açıklamasını yaptı.