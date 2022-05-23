Arda Kural sinemalara dönüyor: İşte yeni filmi

Bir döneme damga vuran, ancak sıkıntılı günlerin ardından uzun süre televizyon ve sinema dünyasından uzak kalan ünlü aktör Arda Kural, sinema dünyasına geri dönüyor.

90’lı yılların başında Türk televizyon ve sinema dünyasının yerli Leonardio DiCaprio lakaplı Arda Kural’ın dönüşü muhteşem oldu. Ünlü oyuncu geçmişte yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından uzun süre sevenlerinden uzak kalmıştı. Ancak sevenlerine adeta “efsane geri” döndü dedirtti.

Arda Kural’ın başrolde oynayacağı filmin adı, “Yıldızlara Bak”

Dram türünde sinemaya yansıyacak olan filmde Arda Kural’ın yanı sıra yıldız oyuncular Altan Erkekli, Güven Hokna, Mehmet Ulay, Gizem Denizci, Öykü Gemici ve ünlü çocuk oyuncu Nilay Yeral yer alıyor…

Filmin yönetmen ve senaristi Doruk Tüzel, Cast Direktörü Berna İçöz. Dram türündeki filmin konusu ise şöyle:

… Doğum esnasında eşini kaybeden Selim, bu acı kaybın sorumluluğunu yüklediği bebeğini terk eder ve onunla yıllarca görüşmez. Tek başına yıllarca karısının yasını tutan Selim, dokuzuncu ölüm yıldönümünü, kızının dokuzuncu doğum gününde anarken, kızıyla geçireceği çok vakti kalmamıştır.

Haziran ayında start alacak film, 28 Ekim günü özellikle Arda Kural’ın sevenleriyle buluşacak.