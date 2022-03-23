Arda Kural'dan sevenlerine müjde: Yeni projesini açıkladı

Uzun zaman sonra formuna geri dönen ve sıklıkla adından söz ettiren Arda Kural, yeni projesini açıkladı.

Bir zamanlar Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Emret Komutanım'da 'Ferit' karakterine hayat veren ve gönülleri fetheden ünlü oyuncu Arda Kural, eski sağlığına kavuştu. Formuna da geri dönen Kural, son zamanlarda sıklıkla tv veya YouTube programlarına katılmaya başladı. Kural, en son katıldığı bir YouTube kanalındaki programda yaptığı açıklamalarla heyecanlandırdı. Ünlü oyuncu, verdiği haberle sevenlerini mutlu etti.

ARABESK ALBÜM GELİYOR

Arda Kural, katıldığı YouTube kanalında, arabesk albümü yapmaya hazırlandığını ve kendi yazdığı şarkıları seslendireceğini açıkladı. Kural yaptığı açıklamada;

"Arabesk türünde kendi bestelerimi ve şarkılarımı yapıyorum. Dün bir görüşme yaptık ve anlaştık. Müzik yapacağım. Konser vereceğim" diye konuştu.





Kural açıklamasına şöyle devam etti:

“Bana bunları yaşatanlarla uğraşacağım. Kimsenin sınırlarını adaletsiz şekilde ihlal etmem ama uğraşırım. Başarılarımın hepsini bu yönde kullanırım. Siz nesiniz diye bakışlar da atarım, yarış da başlatırım. Belki bu savaş hiç bitmez. Çünkü çok yalnızdım ama şimdi kendimi güçlü hissediyorum."

"MANYAK OLMUŞUM! AŞIK OLMAM"

10 yıllık süre içinde hiç ilişkisi olmadığını anlatan Arda Kural, aşka inanmadığını söyleyerek, “Aile kurmak istemiyorum. Şu an aile kurarsam zaten çok tuhaf olur. 10 yıl içinde hiç ilişkim de olmadı sadece takıldım. Aşk yaşamayı kim istemez ama aşk iğrenç bir şey. Zaten manyak olmuşum bunun üzerine bir de aşk yaşayacak halim yok” dedi.