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Arda Türkmen baba oldu

Arda Türkmen baba oldu
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Ünlü şef Arda Türkmen ile fenomen eşi Melodi Elbirliler çifti bebeklerini kucaklarına aldı.

Şef Arda Türkmen ve fenomen Melodi Elbirliler çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Instagram'dan kızı ile ilk paylaşımını yapan Arda Türkmen, kızının adını açıklayıp "Ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun" ifadelerini kullandı.

Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan 47 yaşındaki Arda Türkmen, dün akşam bir paylaşım yaparak baba olduğunun müjdesini verdi. Kızının ayağını paylaşan Türkmen, "Biz bugün 3 olduk… kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin… yolun, bahtın, şansın hep açık olsun… Allah herkesin de gönlüne göre versin… bugün en mutlu günümüz… güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler Arda Türkmen Melodi Elbirliler
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