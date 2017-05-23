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  3. 23 Mayıs 2017 09:06

Ariana Grande'den ilk açıklama: ''Kalbim derinden...''

Ariana Grande, İngiltere'deki konserini 'Güle güle Manchester' diye veda edip bitirirken patlama yaşandı. Şarkıcı üzüntüsünü Twitter'dan dile getirerek "Kalbim derinden kırıldı" dedi

Ariana Grande'den ilk açıklama: ''Kalbim derinden...''
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İngiltere terör saldırısıyla sarsıldı. ABD'li pop star Ariana Grande'nin 'Güle güle  Manchester' deyip konseri bitirdiği anda Arena'da iki büyük patlama gerçekleşti. Patlayan bombalar kalabalık kapılara yönelirken yakaladı. Patlamada 19 kişi hayatını kaybetti. Grande, olay sırası ve sonrasında şoktan çıkamadı.
 
ABD'Lİ ŞARKICI OLAY SONRASINDA DA ŞOKU ATLAMADI
 
Pop sanatçısı Ariana Grande'nin konseri sırasında meydana gelen patlama sonrasında panik yaşandığı belirtilirken, şarkıcı büyük bir şok yaşadı.  Twitter'dan da üzüntüsünü belirten şarkıcı "Kalbim derinden kırıldı, çok üzgünüm, söyleyecek söz yok" dedi.

ARİANA GRANDE KİMDİR?
 
23 yaşındaki ABD'li şarkıcı ve oyuncu Ariana Grande, profesyonel oyunculuğa, 15 yaşında Broadway de sahne alarak başlamıştır. Nickelodeon'un sitcom dizisi Victorious'ta canlandırdığı Cat Valentine karakteriyle ve yaptığı şarkılarla tanınmaktadır.
 
 

ariana grande