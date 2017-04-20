Arif V 216 için sürpriz isim

Nur Yerlitaş eski dostu 'içimdeki kadınlardan birisin' dediği Hülya Avşar'ın karşısında çok heyecanlı olduğunu itiraf ederken sanat dünyasının ünlü isimleriyle yaşadığı unutulmaz anılarını da anlattı.

"PARASIZLIKTAN TAMAMLAYAMADIM"

''Paramız yetmedi Seda Sayan'a sadece ön tarafı taşlı elbise yapabildik.Klip çekiminde Seda'ya 'arkana dönme' diye bağırdım durdum. Arkasını dönse rezillik ortaya çıkacaktı.''

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"MİLANO'DA MAĞAZA ÖNÜNDE AĞLADIM"

Nur Yerlitaş, butik işini yaparken en büyük hayalinin atölye sahibi olmak istediğini söylerken; yıllar önce Milano'da ünlü bir mağazanın vitrininin önünde kıyafetlere bakarak ağladığını itiraf etti.

CEM YILMAZ'DAN OYUNCULUK TEKLİFİ

Nur Yerlitaş, en büyük hayalinin şarkıcılık olduğunu söylerken geçen günlerde Cem Yılmaz'dan oyunculuk teklifi aldığını söyledi.

'Cem beni affetsin' diyen Nur Yerlitaş, komedyenin yaz ayında çekeceği 'Arif V 16' filminden teklif aldığını açıkladı.

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