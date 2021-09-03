  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Arif Verimli'den ''Müge Anlı sözünüzü bilerek kesmez'' mesajına olay yanıt

Arif Verimli'den ''Müge Anlı sözünüzü bilerek kesmez'' mesajına olay yanıt

Arif Verimli'den ''Müge Anlı sözünüzü bilerek kesmez'' mesajına olay yanıt

Geçtiğimiz sezon "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programından ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli, takipçisinin Müge Anlı sorusuna olay bir yanıt verdi.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının psikiyatristi olarak bilinen Prof. Dr. Arif Verimli, geçtiğimiz sezon sürpriz bir şekilde programa veda ederek sevenlerini şaşırtmıştı. Ayrılma sebebini kişisel hassasiyetlerine dayandıran Verimli, daha sonra program arkadaşı Prof. Dr. Şevki Sözen'le yaşadığı tartışma sonucu ayrılık kararı aldığını belirtmişti.

"MÜGE ANLI, BİLEREK SÖZÜNÜZÜ KESMEZ"
Prof. Dr. Arif Verimli, ayrılığıyla ilgili bir takipçisine verdiği yanıtla tekrar gündeme geldi. Verimli'nin paylaşımının altına bırakılan mesajda "İsteyerek olmamıştır, hocam. Rahmi Bey olsun, Şevki Bey olsun, isteyerek olmamıştır. Mügeciğimin asla sözünüzü keseceğini düşünmüyorum. İnşallah bir araya gelirsiniz." denildi.

"GAYET İSTEYEREK OLDU"
Verimli'nin bu mesaja verdiği yanıt ise "Gayet isteyerek oldu. Bir anda tepki vermedim bu bir birikimdi, sevgiler" oldu.

Etiketler müge anlı arif verimli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü iş adamının korumaları belinde silahla şantiye bastı
Cengiz Holding’in şirketine vergi indirimi ve KDV istisnası
Canlı yayında Nagehan Alçı krizi: ''Beni yayından alınız!''
Beyonce'tan cinsel ilişki itirafı
Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı göreve hazırlanıyor
Naz Mila'dan ''cehenneme fırın poşediyle mi gireceksin'' sorusuna olay yanıt
Yangınlarla kül olan Bodrum'daki iş makinaları kameralara yakalandı
Ankara-Sivas hızlı tren açılışı 7. kez ertelendi
Assos'ta 1300 yıllık keşif
Enflasyon açıklandı; Dolar, Euro, Sterlin ve altın yükselişe geçti