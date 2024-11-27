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Arka Sıradakiler yıllar sonra biraraya geldi

Arka Sıradakiler yıllar sonra biraraya geldi
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Bundan yaklaşık 17 yıl önce yayınlanan ve 2012 yılında ekranlara veda eden Arka Sıradakiler dizisinin ekibi yıllar sonra yeniden biraraya geldi.

2007 - 2012 yılları arasında yayınlanan ve o dönemin en çok izlenen gençlik dizilerinden biri olmayı başaran eren Arka Sıradakiler dizisinin oyuncuları yeniden bir araya geldi.

Kanal D'de yayınlanan Annem Ankara dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sinem Uslu, Arka Sıradakiler ekibiyle olan buluşmasını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sinem Uslu, paylaşımında, "En çok özlenenlerle buluşma" notunu yazdı. Uslu, Arka Sıradakiler oyuncularıyla gerçekleştirdiği bu özel buluşmayı paylaştı.

Bundan yaklaşık 17 yıl önce yayınlanan ve 2012 yılında ekranlara veda eden Arka Sıradakiler dizisinin ekibi yıllar sonra yeniden biraraya geldi.

 

Etiketler Arka Sıradakiler Arka Sıradakiler ekibi oyuncular sinem uslu
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