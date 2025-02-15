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Arka Sokaklar dizisinde sürpriz ayrılık

Arka Sokaklar dizisinde sürpriz ayrılık
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Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Fikri Yeniceli karakterini canlandıran Burak Alkaş diziye veda ediyor.

700 bölümü geçen Arka Sokaklar dizisi izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. 

Ekranların en uzun soluklu dizisinde bu defa beklenmedik bir veda yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Fikri Yeniceli rolüne hayat veren Burak Alkaş ekibe ilerleyen bölümlerde veda etmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Burak Alkaş şu günlerde toplam 3 dizide birden rol alıyor. Arka Sokaklar'da seyirciyle buluşan Alkaş, TRT tabii'nin Yeşil Deniz Milenyum ve Tozkoparan İskender Kaos dizilerinde rol alıyor.

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Fikri Yeniceli karakterini canlandıran Burak Alkaş diziye veda ediyor.

 

Etiketler arka sokaklar burak alkaş
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