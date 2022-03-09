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Arka Sokaklar dizisine taze kan

Arka Sokaklar dizisine taze kan

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın kadrosuna bir isim daha katıldı.

Kanal D ekranlarında 16. sezona giren ve cuma akşamları izleyici ile buluşan Arka Sokaklar dizisinin, macerası uzun yıllardır hız kesmeden devam ediyor. Her hafta reyting listelerinde ilk sıralarda yer alan ünlü polisiye dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.

"İLK DEFA TERS KÖŞE BİR KARAKTERİ OYNADIM"
Son dönemde yayınlanan Azra ve Malazgirt 1071 isimli sinema filmlerindeki rolüyle dikkat çeken Aşela Demir, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu. Dizide örgüt üyesi Suzan karakterine hayat verecek olan Demir, "Birçok farklı rolde oynadım ama ilk defa bu kadar ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkıyorum" dedi.

Aşela Demir, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncunun paylaştığı fotoğraflar da kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

 

Etiketler arka sokaklar aşela demir
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