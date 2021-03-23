Arka Sokaklar dizisinin yıldızı koronavirüse yakalandı!

Türkiye'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Zeliş karakterine can veren ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Şevket Çoruh, Zafer Ergin ve Onur Bay gibi ünlü isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden kötü haber geldi. 15 yıldır devam eden dizide Zeliş karakterine can veren ünlü oyuncu Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı.

Çekimlerini tamamladığı için bir haftadır sette olmayan Geyik, ateşi yükselince test yaptı. 30 yaşındaki oyuncu test sonucu pozitif çıkınca evde karantinaya girdi.