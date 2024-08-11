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Arka Sokaklar'da 2 ayrılık birden

Arka Sokaklar'da 2 ayrılık birden
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Bu yıl 19'uncu sezonuyla yine Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Arka Sokaklar'da 2 isim diziye veda etti.

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar 19'uncu sezonuna 2 yol ayrılığıyla başlamaya hazırlanıyor.

Arka Sokaklar, final yaptı yapacak derken yeni sezon onayını alarak herkesi şaşırtmıştı. Ekran efsanesi diziye Ebru Cündübeyoğlu'nun da katılacağı açıklanmıştı.

Ancak bu sefer diziden 2 ayrılık haberi geldi.

Buna göre Cansu ve Emre karakterlerine hayat veren Ece Aydemir ve Oğuz Peçe diziye veda etti.

Etiketler arka sokaklar yeni sezon ece aydemir Oğuz Peçe veda
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