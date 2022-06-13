  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Arka Sokaklar'da ayrılık: Yiğitcan Ergin veda mesajı paylaştı

Arka Sokaklar'da ayrılık: Yiğitcan Ergin veda mesajı paylaştı

Arka Sokaklar'da ayrılık: Yiğitcan Ergin veda mesajı paylaştı

Kanal D'de 16 yıldır yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Yapımcılığını Erler Film'in, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı diziye, Cemal Şahin karakterine hayat veren Yiğitcan Ergin veda ediyor.

 "İYİ Kİ YOLUMUZ BURALARDAN GEÇTİ"
Arka Sokaklar'a 2019 yılında katılan Ergin, Rıza Baba'nın eskiden bu yana tanıdığı ve başarısıyla bilinen Cemal Şahin rolünü canlandırıyordu. Oyuncu sosyal medyadan diziye veda paylaşımı yaptı.

17 Haziran'da yayınlanacak olan yeni bölümde diziden ayrılacak olan Ergin paylaşımında "İyi ki yollarımız kesişti. İyi ki yolumuz buralardan geçti. Bu yol nereye gider bilmiyorum ama artık nerede başladığını biliyorum. Sürçülisan ettiysek affola" dedi.

Etiketler ayrılık arka sokaklar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da vahşet! Genç kadını diri diri yakıp ''seviyorum'' dedi
Dans videosu ile olay olmuştu: Hülya Avşar şimdi de bikini ile bahçe suladı
Buket Aydın reklam anlaşmasından kazandığı para dudak uçuklattı
Türkiye'nin cennet sahillerinde yeni istila! Sakın dokunmayın
Motorine 2,60 TL daha zam iddiası yalanlandı
İlber Ortaylı, Yunanistan-Türkiye gerilimin sebebini açıkladı
Kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ''tahliye taahhütnamesi'' kararı
Türkiye'de bir ilk! Kimliğindeki din bilgisini böyle değiştirdi
Koronavirüs sonrası bu belirtilere dikkat! Tat ve koku kaybının yerini aldı
Ünlü oyuncu, kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle el ele!