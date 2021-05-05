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Arka Sokaklar'da bir koronavirüs vakası daha

Arka Sokaklar dizisinde rol alan genç oyuncu Boğaç Aksoy, lenfomaya yakalandığını duyurdu.

Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran genç oyuncu, "Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki Lenfoma kanserine yakalandım uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin..'' ifadelerini kullandı. 

Etiketler Boğaç Aksoy arka sokaklar koronavirüs vaka pozitif
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