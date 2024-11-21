Arka Sokaklar'da Mesut Komiser’den tarikat liderine dayak

Kanal D'de 18 yıldır devam eden ve artık bir ekran klasiği olmaktan çıkarak adeta bir ekran gerçeği haline dönüşen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm tanıtımına Mesut Komiser'in bir tarikat liderine attığı dayak sahnesi damgasını vurdu.

Kanal D'nin 2006 yılından bu yana devam eden "Arka Sokaklar" dizisi her hafta farklı bir konuyu işlemeye devam ediyor.

Gündeme yönelik konuların yansıtıldığı dizide Türkiye'nin kanayan yarası tarikatlar konusu yer aldı. Dizide tarikatçılara, "Çocuktan yaptığın o çocuğa ne oldu?", "Torununla aynı yatağı mı paylaşıyorsun?" gibi soruların sorulduğu görüldü.

Fragmanın sonunda "Torununla aynı yatağa mı paylaşıyorsun?" sorusuna "Suç mu" yanıtını alan "Mesut Komiser"in tarikat liderine dayak attığı sahne dikkati çekti.

Akıllara Hiranur Vakfı davası geldi

Arka Sokaklar'ın fragmanı Hiranur Vakfı'nda yaşanan 'çocuğa cinsel istismar' olayıyla benzerliği dikkat çekti. Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.G.’in kızı H.K.G'nin, 6 yaşından itibaren bir tarikat mensubu ve aynı zamanda komşuları olan bir yetişkin erkek tarafından cinsel istismara uğradığı; 13 yaşında bu kişiyle nişanlanıp 14 yaşında evlendirildiği; 17 yaşında anne olduğu; 18 yaşında ise resmi nikahının kıyıldığı bildirilmişti.

H.K.G'nin 2021 yılında boşandıktan sonra mahkemeye giderek cinsel istismar davası açması ve hem cinsel istismara göz yummakla suçlanan ailesinin, hem de iddia edilen suçun failinin iddiaları yalanlaması üzerine H.K.G, mahkemeye 6 ve 13 yaşlarında bu kişilerle çekilen nişan fotoğraflarını delil olarak sundu. Soykan'ın konuyla ilgili yaptığı devam niteliğindeki haberde, bu kez bu fotoğraflar yayımlandı.

Haberin ardından olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık K.İ.'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Y.G. ve F.G.'in de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Tutuklu K.İ. "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 21 yıl, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 36 yıl; tutuklu baba Y.G. ise "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.