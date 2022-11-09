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Arka Sokaklar’dan ayrılan Şevket Çoruh’tan yeni proje

Arka Sokaklar’dan ayrılan Şevket Çoruh’tan yeni proje
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Arka Sokaklar dizisinde Mesut komiser karakterine hayat veren ve sonrasında fenomen diziden ayrılan Şevket Çoruh yeni projesini duyurdu.

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin rol aldığı Arka Sokaklar, 17. sezonu ile Kanal D ekranlarında yayın macerasına kaldığı yerden devam ediyor.

Şevket Çoruh’un yeni projesi belli oldu

Şevket Çoruh, flaş bir kararla diziden ayrıldığını duyurmuştu. Çoruh’un bu kararı dizinin sevenlerini üzmüştü.

 Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni projesini duyurdu. "Burdayım" notuyla paylaşım yapan 49 yaşındaki Şevket Çoruh, artık dijitalden devam edecek.

Şevket Çoruh, Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan Netflix dizisi Sıcak Kafa'nın setinden bir kareyi paylaştı.

Etiketler Şevket Çoruh proje
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