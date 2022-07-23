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  3. Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'tan dikkat çeken paylaşım

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'tan dikkat çeken paylaşım

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'tan dikkat çeken paylaşım

Yaklaşık 16 yıldır ekranlarda olan sevilen dizi Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un diziyi bırakacağı iddiaları sürerken, Çoruh'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Şevket Çoruh'un 16 sezondur kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılma kararı aldığı konuşuluyordu. Bu iddia sosyal medyada konuşulurken Çoruh 'Çakallarla Dans' paylaşımı yaptı.

Arka Sokaklar seyircisi ve Mesut Komiser sevenler oyuncunun paylaşımına "Sakın diziyi bırakma", "Arka Sokaklar sensiz olmaz" yorumları yağdırdı.

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'tan ise iddialara dair henüz bir açıklama gelmedi.

 

 

Etiketler arka sokaklar şevket çoruh paylaşım çakallarla dans
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