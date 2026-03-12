Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in sağlık durumu açıklandı

  1. Anasayfa
Arka Sokaklar dizisinin "Rıza Baba"sı, usta oyuncu Zafer Ergin'den sevenlerini sevindiren haber geldi. Bir süredir tedavi gören 83 yaşındaki sanatçının sağlık durumu hakkında doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ'dan gelen açıklamalar, hayranlarının içini rahatlattı.

Efsane dizi Arka Sokaklar'ın efsane karakterlerinden "Rıza Baba"yı canlandıran Zafer Ergin, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sevenlerini endişelendirmişti. Hastanede tedavisi devam eden 83 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ, süreci yakından takip ettiklerini belirterek detaylı bilgi verdi.

Prof. Dr. Serdar Dağ, usta oyuncunun rahatsızlığının temelinde yaşına bağlı gelişen dehidrasyon (vücudun susuz kalması) olduğunu ifade etti. Yapılan tetkiklerde enfeksiyon değerlerinin yüksek seyretmesi üzerine hastanede gözetim altında tutulan Ergin'in, uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdiği ve yarın taburcu edilmesinin planlandığı açıklandı.

"Pazartesi Sete Dönüyor"

Zafer Ergin’in menajeri Hasan Güngör, sanatçının moralinin yüksek olduğunu ve iyileşme sürecinin hızla devam ettiğini belirtti. Güngör, hayranlarının merakla beklediği o müjdeyi vererek, "Çok şükür her şey yolunda. Pazartesi günü sete çıkacak" dedi.

Uzun yıllardır ekranlarda görmeye alıştığımız usta oyuncunun, kısa bir dinlenmenin ardından yeniden kamera karşısına geçecek olması, hem çalışma arkadaşları hem de izleyicileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

