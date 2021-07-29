Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay diziden neden ayrıldığını açıkladı

16 sene boyunca rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakteri ile beğeni toplayan Onur Bay diziden neden ayrıldığını açıkladı.

Geçmişten bugüne oynadığı bölümlerde perde arkasında yaşanan eğlenceli anları, keyifli anıları paylaşan Bay itiraflarda bulundu.

İşte Onur Bay'ın açıklamaları:

Oynadığın karakterin sokaktaki yansıması nasıl? Seni gören tanıyor değil mi?

Şöyle bir durum var. İzlemeyen insanlar bile bir şekilde tanıyor. Çünkü eski bölümlerle birlikte her gün yayınımız var. Bu nedenle ister istemez tanıyorlar. Teyzeler olsun dedeler olsun evlatlarıyım ben onlar için.

Oynadığın karakter itibarıyla amiyane tabirle daha zıpır duruyordun. Ama gerçek hayatta böyle durmuyorsun. Bu, Tekin karakterini ne kadar iyi oynadığını gösteriyor aslında. Onur’dan çok başka bir karakter.

Aslında herkes böyle düşünüyor. Çünkü karakterim öyle; zıpır ve yaramaz. Bizim bu şekilde çok fazla sahnemiz oldu. O yüzden insanların kafasında bu çocuk çok haylazdır gibi bir düşünce olabilir. Ama lise ve üniversitedeyken hiç sıramdan kalkmazdım. Çünkü ben biraz daha sakinliği seviyorum.

3-2-1 kayıt olayı, set ortamı, oradaki gerginlik az çok bilinen bir şey. 16 yıl sonra 3-2-1 kayıt durumu nasıl oluyor?

Asla bir gerginlik yok. Çünkü 15 yıldır görüyorum o insanları. “Aile gibiyiz” lafı var ya şöyle bir durum var biz de. Furkan, Yüsra, Özgür ağabey, Nazlı abla… O kadar çok her şeylerini biliyorum ki. Benim çocukluğumu biliyorlar. Keza ben de Furkan’ın, Yüsra’nınkini biliyorum. Çok büyük bir bağımız var birlikte. O yüzden aile gibiyiz. Canımdan ya onlar benim. Öyle bir yakınlık var. O yüzden sette çalışırken de 3-2-1 kayıtta hiçbir gerginlik yok. 2 dakika içinde ve tek seferde sahne çekiyoruz. Prova almıyoruz çünkü ben senaryoyu okuduğum zaman kendi lafımı okuyup karşılığında hangi lafı alacağımı biliyorum.

Bu projede yer almış ve 16 yılını vermiş bir oyuncu var. Oyunculuğun bir sonraki durağında zorlanacağını düşünüyor musun? 16 yıl devam etmesi bir risk miydi?

Yeni bir şeyler yapmak için çok heyecanlıyım. 9 yaşındayken çok büyük bir heyecanla başladım. Oyunculukla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Ama oyunculuğa karşı her zaman çok heyecanlıydım. Dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Aksine içimde biriktirdiğim ve yapamadığım çok şey var. Bir yandan benim şansım oldu bir yandan da her şeyin bir zamanı var. Benim için öyle bir süreçti.

Gelecekten ne bekliyorsun? Dijitalde mi yer almak istiyorsun?

Çok şey istiyorum. İlk önce kendime evet istediğim buydu demek istiyorum. Sonrasında ne olacağı pek önemli değil. Ben ilk önce kendimi tatmin etmek istiyorum.

Ayrılık neden oldu?

Yeni bir şeyler yapmak istiyorum ben artık. Çok uzun zamandır düşündüğüm bir şey bu. Ama bir yandan da 15 yıldır devam eden bir iş var burada. Hangi iş olduğu önemli değil. 15 yıl boyunca bir ofise de gitsen oradan ayrılmak zordur.

Bu kararı sen mi verdin?

Evet.

Netleştirdin mi durumu?

Evet, beni besleyen bu zaten.

Bu kararı almak çok zordur.

Çok zor tabii ki de. Bir yandan çok mutluyum yeni bir şeyler yapacağım için bir yandan da müthiş anılar biriktirdim, çok güzel insanlarla tanıştım. Tabii ki de o insanlar, benim hayatımda artık çok önemli. Devam edip etmeme ile ilgili bir karar değil. Ama bundan sonrası için biraz heyecanlıyım açıkçası.

Ayrılmadan dolayı hafif bir kırgınlık oldu mu?

Hayır, hiç öyle bir durum olmadı. Dediğim gibi her şeyin bir zamanı var. Benim için de doğru zamanın bu olduğunu düşünüyorum. Bir anda düşünüp aldığım bir karar değil. 10 yıl önce de yeni bir şeyler yapmak istiyordum. Haftanın 2-3 günü sete gidiyorum. Ben çok yoğun çalışmıyorum. Artık daha çok çalışmak istiyorum. Biraz daha zorlanmak istiyorum. Bu, bir süre sonra konfor alanı haline dönüşüyor. Kötü bir şey değil zaman zaman. Herkesin konfor alanları var. Ama o güvenli bölgeden biraz çıkmak lazım. Çünkü bir şeyler başarmak istiyorsan bu da gerekiyor. Her işte geçerlidir. Çünkü konfor alanının dışında hiçbir şey seni tetiklemiyorsa belirli bir seviyede ilerleyebilirsin.