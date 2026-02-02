Armağan Çağlayan'ın ''cami adabı'' eleştirisi olay oldu

Fatih Ürek'in cenaze töreninin ardından cami ve cenaze adabına ilişkin yaptığı eleştirilerde Gülben Ergen ve Yonca Evcimik'i hedef aldığına dair tartışmalara yol açan Armağan Çağlayan'dan yeni bir açıklama geldi.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Fatih Ürek, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek için İstanbul'da Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, İstanbul Valisi Davut Gül, kız kardeşi Sevil Ürek, şarkıcı Gülben Ergen, şarkıcı Hande Yener, oyuncu Hamdi Alkan, sanat camiasından birçok isim, ailesi ve Ürek'in sevenleri katıldı.

Fatih Ürek'in son yolculuğuna uğurlanmasının ardından yapımcı Armağan Çağlayan’ın cenaze adabına ilişkin sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Çağlayan, yaptığı paylaşımda isim vermeden “Bir dinin kutsal mekânına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Cami avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Saygının evrensel bir değer olduğunun altını çizen Çağlayan, “Nasıl ki yurt dışındaki kiliselere şapkayla girilmiyorsa, cami avlusunda da başı açık olunmamalı” ifadelerini kullandı. Çağlayan, kişisel inançların farklı olabileceğini ancak toplumsal hassasiyetlere ve manevi ortama saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Armağan Çağlayan'ın bu sözlerinin Fatih Ürek'in cenazesine 'başı açık' giden Gülben Ergen ve Yonca Evcimik gibi isimlere yönelik olduğu öne sürüldü.

Tartışmalara neden olan paylaşımın ardından yeni bir açıklama yapan Çağlayan, "Bu tiviti yazarken hiç kimseyi hedef almadım. Hiç kimseyi hedef almakta haddim değil zaten. Belki de hadsizlil yapmışımdır. Ama ben komşumuz, vefat ettiği zaman evde televizyon açılmayan zamanlarda büyüdüm. Yine söylüyorum ki, bir inanç üzerinden yazmadım yazdıklarımı , ama inanca a ve birbirimize, inananlara olan saygı üzerinden yazdım. İyi geceler" ifadelerini kullandı.