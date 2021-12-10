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Arzu Okay paylaşımlarıyla geçmişe götürüyor: İşte son hali...

Arzu Okay paylaşımlarıyla geçmişe götürüyor: İşte son hali...

Yeşilçam’ın efsanevi ismi Arzu Okay sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hayranlarını geçmişe götürdü.

70’lerin erotik film yıldızı olarak tanınan Yeşilçam’ın efsanevi ismi Arzu Okay son haliyle merak konusu oldu. Bir döneme damga vuran Arzu Okay sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Okay zaman zaman takipçilerini eskilere de götürüyor. 10 yaşındayken Zeki Müren ile fotoromanda oynamasıyla başlayan şöhreti, Saklambaç gazetesinin yarışmasını kazanmasıyla devam etti. Bir dönemi güzelliği ile sarsan Okay uzun süre Fransa'da yaşadı. Şu an ise Foça'da kızıyla birlikte yaşıyor.

"KADINLAR HEP GÜNAH KEÇİSİ"
Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat süren Okay'ın hayatı bir süre önce ise kitap oldu. Arzu Okay kitapla ilgili konuşurken "Oynadığınız filmlerin sadece bir kısmı erotik ama adınız sadece o filmlerle anılıyor" yorumuna şu yanıtı vermişti:

"Aynı dönemde erotik filmlerde rol alan erkek oyunculara böyle bir damga vurulmadı. Benim filmlerimi çeken erkek yönetmenlerin çoğu filmlerde gerçek ismini kullanmadı. Kadınlar hep günah keçisi..."

"Ben erotik filmde oynamam, soyunmam, öpüşmem, deme lüksüm yoktu" diyen usta oyuncu açıklamasında "Ayrıca bu bence hiç profesyonelce değil. Ha, şunu derseniz ‘Bu filmler kalitesiz, berbat filmlerdi’, tabii canım, kesinlikle öyleydi. Ne senaryo vardı, ne hikâye ne de doğru dürüst bir set ortamı..." demişti.

İşte Yeşilçam'ın başarılı oyuncusunun son hali:

Etiketler arzu okay paylaşım
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