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Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ o isimle aşk mı yaşıyor ?

Arzum Onan ile boşanan Mehmet Aslantuğ o isimle aşk mı yaşıyor ?
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Türkiye'nin örnek çifti olarak gösterilirken sürpriz bir karar alarak 27 yıllık evliliklerini noktalayan Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ çiftinin boşanmasından kısa bir süre sonra, Mehmet Aslantuğ'un gönlünü iş insanı Gözde Akpınar'a kaptırdığı iddia edildi.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan 27 yıllık evlilikleri geçtiğimiz günlerde bitirmişti. Ünlü çift el ele geldikleri boşanma davasından boşanarak ve yine el ele ayrılmıştı.

Söylemezsem Olmaz yayınında yer alan iddiaya göre; Mehmet Aslantuğ, iş insanı Gözde Akpınar'la yakınlaştı.

İddiaya göre; Mehmet Aslantuğ, arkadaş ortamında tanıştığı Gözde Akpınar'dan etkilendi ve önce arkadaş oldu sonra da yakınlaştı.

Pınar Eliçe yayında yaptığı açıklamada "En az bir bir buçuk yılı olabilir, bana söylenenler bu yönde" iddiasında bulundu. Eliçe konuşmasının devamında "Cemiyet hayatında olan bir kadın olduğu için söylemek istemedim, yakın çevrede bilinen bir şeydi, ben Mehmet Aslantuğ'un o vedalaşması vs bana geçmedi. Arzum Onan'a çok kıymet verdiğini biliyorum. Bu yeni değil ama yakınlaşma ötesi..." dedi.

Etiketler mehmet aslantuğ arzum onan söylemezsem olmaz gözde akpınar
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