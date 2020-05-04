Arzum Onan'dan düşman çatlatacak sözler

Corona virüs nedeniyle evden çıkmayan Özlem Kaymaz ile Arzum Onan, karantina günlerinde teknoloji sayesinde bir araya geldiler. Özlem Kaymaz, yakın arkadaşı Arzum Onan’ı canlı yayına çok zor ikna ettiğini söyledi: “Kıramadı arkadaşını, süslendi püslendi geldi.” Arzum Onan ise “Bu günlerde süslenmek, püslenmek iyi geliyor. Ama zaten sözünü asla yere düşürmezdim, geldim” diyerek karşılık verdi.

Ardından ortak anılarından bahseden Kaymaz, “Tanışmamız yarışmadan sonra oldu. Arzu’yu ilk gördüğüm günü hatırlıyorum. Erdem Kıramer saçını hazırlıyordu ve ilk orada karşılaşmıştık. Ben sana tacımı devredemedim biliyorsun değil mi? Keşke ben sana tacımı verebilseydim" dedi.

'GENETİK AÇIDAN TORPİLLİYİM'

Güzellik konusunda konuşan Onan, "Herkes kendime nasıl baktığımı merak ediyor. Fazla makyaj yapmam, çok su içerim. Ama işin aslı; genetik açıdan torpilliyim. Annem ve teyzem de çok güzeldir" dedi.

1996 yılından beri oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evli olan Arzum Onan, 'Mutlu evliliğin sırrı ne?' sorusuna, "Aslında bir sırrı yok. Evlilik emek ister. Emeksiz yürümez. Zaman, sabır,disiplin gerekir. İnsan yeri geliyor, kendine bile tahammül edemiyor, değişiyor ve dönüşüyor" diye yanıt verdi.

'2. ÇOCUK YAPACAKTIK AMA...'

Sonrasında neden 2. çocuk yapmadıkları sorusuna yanıt veren güzel oyuncu, "İkinci çocuk yapacaktık ama sağlık sorunları baş gösterdi. Sonra da Can ile kardeşinin arasının fazla olmasını istemedim" dedi.

2004 yılında lenf kanserine yakalanan Arzum Onan, iki yıllık tedavinin ardından hastalığı yenmişti.

Bir dönem oyunculuk da yapan Onan, "Şimdilik oyunculuk düşünmüyorum" diyerek setlere dönmeyeceğini de söyledi.

Karantina sürecinde en çok heykellerini özlediğini söyleyen Onan, "Yeni evimizde atölyem yok. Karantina günlerinde en çok heykel yapmayı özlüyorum. Bu süreçte desen çizmekle yetiniyorum" dedi.