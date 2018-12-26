Asena Atalay gönlünü kaptırdı

Yaz aylarında adı iş insanı Ahmet Talha Kaya ile Ege'de aşk dedikoduların karışan Atalay yine gönlünü iş dünyasından birine kaptırdı.

Magazin kulislerinde Asena Atalay'ın, Türkiye'nin ünlü zenginlerinden Ayberk Kalkavan ile bir süredir gizli gizli görüştüğü dedikoduları yayıldı.

Çiftin geçtiğimiz hafta objektiflere yakalananmamak için gözlerden uzak mekanı tercih etmeleri kaçamakları gün yüzüne çıktı.

Geçen cuma akşamı bir mekanda eğlenen Asena Atalay ile Ayberk Kalkavan, sabaha karşı 4 buçukta yemek için girdikleri mekanda meraklı bakışlardan kurtulamadı.

Asena Atalay'dan 5 yaş küçük olan Kalkavan, Londra Regent's Üniversitesi'nde Küresel Ticaret ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve geçtiğimiz yıl da Londra'daki Cass Business School'da Deniz Ticareti ve Finans master'ı yaptı.