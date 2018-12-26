Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
Hulusi Akar'dan CHP'li Özel için suç duyurusu
Hulusi Akar'dan CHP'li Özel için suç duyurusu
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları belli oldu
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları belli oldu
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Vergi uzmanından milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren uyarı
Vergi uzmanından milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren uyarı
Turkcell'den mobil internet paylaşımı için yeni açıklama
Turkcell'den mobil internet paylaşımı için yeni açıklama
2019'da hayatımızda neler değişecek? İşte o liste...
2019'da hayatımızda neler değişecek? İşte o liste...
BES yatırımcısına asgari ücret müjdesi
BES yatırımcısına asgari ücret müjdesi
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 26 Aralık 2018 11:10

Asena Atalay gönlünü kaptırdı

2016'da Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile olan evliliğini bitiren Asena Atalay aşk hayatına da hızlı bir giriş yapmıştı.

Asena Atalay gönlünü kaptırdı
A+ A-

Yaz aylarında adı iş insanı Ahmet Talha Kaya ile Ege'de aşk dedikoduların karışan Atalay yine gönlünü iş dünyasından birine kaptırdı.

Magazin kulislerinde Asena Atalay'ın, Türkiye'nin ünlü zenginlerinden Ayberk Kalkavan ile bir süredir gizli gizli görüştüğü dedikoduları yayıldı.

Çiftin geçtiğimiz hafta objektiflere yakalananmamak için gözlerden uzak mekanı tercih etmeleri kaçamakları gün yüzüne çıktı.

Geçen cuma akşamı bir mekanda eğlenen Asena Atalay ile Ayberk Kalkavan, sabaha karşı 4 buçukta yemek için girdikleri mekanda meraklı bakışlardan kurtulamadı.

Asena Atalay'dan 5 yaş küçük olan Kalkavan, Londra Regent's Üniversitesi'nde Küresel Ticaret ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve geçtiğimiz yıl da Londra'daki Cass Business School'da Deniz Ticareti ve Finans master'ı yaptı.

Takvim

takvim gazetesi , asena atalay , aşk , takvim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM