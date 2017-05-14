Asena Atalay'a bir şok daha

Caner Erkin, eski eşinin icra takibi başlatması üzerine sessizliğini bozarak sosyal medya hesabı üzerinden Atalay hakkında şoke edici iddialarda bulunmuştu.

Caner mesajında, Asena Atalay'ın evlilik birliği sırasında 3. kişilerle birlikte olduğu halde oğlunun zarar görmemesi için hukuki haklarını kullanmadığını belirtmişti.

Bu mesaj sonrası savcılığa başvuran Asena Atalay, Caner Erkin'in, kendisini kamuoyunda iffetsiz bir kadın ve anne gibi göstermeye çalıştığını iddia etmişti.

TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI

Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, Erkin'in söz konusu yazıda Asena'yı rencide etmediği, kaba ve ağır bir dille eleştirdiğini belirten savcılık, soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı. Dosya kapandı.

Asena'dan Caner'e ''ahlaksız kadın'' davası