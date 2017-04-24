Asena Atalay'ı üzen haber

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile boşanan ve magazin programı sunuculuğu yapmaya başlayan Asena Atalay'ın turizmci babası Oktay Atalay'ın sahibi olduğu Tiyatro ve Gösteri Sanatları Merkezi Massk Sahne kapılarını kapattı.

Medyaradar'ın haberine göre, 350 kişilik gösteri salonu, 1200 metrekarelik aktif kullanım alanı ve geniş fuayesi ile Massk Sahne, Maslak'ta bulunan Mashattan’da 11 Kasım'da sanatseverler ile buluşmuştu.

Massk Sahne'nin inşaatını yüklenen müteahhitlik firmasına olan yüklü borcunu ödeyemeyen Oktay Atalay bir süredir tiyatroyu elden çıkartmaya çalışıyordu.

Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan tiyatro alıcı bulamadı. Son olarak site yönetimi ile masaya oturan Oktay Atalay, tiyatroyu borçları karşılığı site yönetimine vermeyi teklif etti.

CANER ERKİN'DEN SUÇ DUYURUSU

Eski eşi Asena Atalay ile aralarında nafaka, velayet, tazminat davaları bulunan ünlü futbolcu Caner Erkin, bir süre önce çalınan çeklerinin eski kayınpederi tarafından imzasının taklit edilerek piyasada kullanıldığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.