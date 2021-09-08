Aşı karşıtı Yıldız Tilbe isyan etti: ''Artık bıktım''

Sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlar yapan şarkıcı Yıldız Tilbe'nin ilk doz aşısını yaptırdığı iddia edildi. İddiaları yalanlayan ünlü şarkıcı, ''Bu konuda konuşmak istemiyorum artık bıktım. Ben kendime vurdurmam, kimseye de karışmam'' dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 6 Eylül tarihi itibariyle konser ve etkinlik alanlarına girecek kişilere aşı veya PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayacağını her fırsatta dile getiren Yıldız Tilbe'nin ise bu nedenle fikir değiştirerek ilk doz aşısını olduğu iddia edildi.

"AŞI OLMADIM, OLMAYACAĞIM"

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, hakkındaki iddiaları sosyal medya hesabından yalanlayarak aşı olmadığını ve olmayacağını duyurdu. Tilbe, attığı tweet'lerde şu ifadeleri kullandı:

"Aşı karşıtı değilim. İsteyen istediğini yapsın, herkes kendinden sorumlu. Bu konuda konuşmak istemiyorum artık bıktım. Ben kendime vurdurmam, kimseye de karışmam"

"İFTİRALARI MAHKEMEYE VERSEM TAZMİNATIYLA TV KANALI AÇARDIM"

Bu konu hakkındaki haberlere de sitem eden Tilbe, bir sonraki mesajında ise "Hakkımda yapılan yalan haberleri ve iftiraları mahkemeye versem, tazminatıyla bir gazete ya da bir televizyon kanalı açardım, yanına bir de mizah dergisi kondururdum, belki bir dergim de olurdu haftalık" ifadelerini kullandı.

"PCR TESTİ DE AŞI DA OLMAYACAĞIM"

Yıldız Tilbe aşı ve PCR testinin zorunlu tutulmasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki. PCR da aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım? Benden uzak durun gerçekten."