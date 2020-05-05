Aşk 101 dizisinde Işık rolünü canlandıran İpek Filiz Yazıcı'ya beğeni yağmuru

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Işık rolünü oynayan İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabından yıllar önce Tarkan'la çekilen fotoğrafını paylaştı. Genç oyuncunun pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı'nın yıllar önce Megastar Tarkan'la çekilen fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu. Genç oyuncunun Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?

İpek Filiz Yazıcı, 2001 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Lise de öğrenim gören İpek Filiz Yazıcı; 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.



İpek Filiz Yazıcı son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert'in paylaştığı Kayıtdışı dizisinde yer almıştır.

İpek Filiz Yazıcı şimdilerde TRT1 ekranlarında yayınlanmak olan Elimi Bırakma adlı dizide Ceyda karakterine hayat veren İpek Filiz Yazıcı, 1.63 metre boyunda 50 kilo ve Koç burcudur.



İpek Filiz Yazıcı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Ceyda) (TV Dizisi)

2017 – Kayıtdışı (Tuğba) (TV Dizisi)

2016 – Babam ve Ailesi (TV Dizisi)