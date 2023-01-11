Aşk-ı Memnu film oluyor! Bihter'i canlandıracak isim belli oldu

Türk televizyon tarihinin fenomen dizilerinden Aşk-ı Memnu'nun filmi çekiliyor. Filmin oyuncu kadrosu da netleşmeye başladı. Bihter karakterini canlandıracak isim belli oldu.

Hem yayınlandığı dönemde, hem de tekrarları verildiğinde en çok izlenen dizilerden biri olan Aşk-ı Memnu reyting rekorları kırmıştı. Replikleri ezberlenen dizide Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un muhteşem uyumu da izleyicilerden tam not almıştı. Aşk-ı Memnu'nun şimdi de filmi yapılacak. Bihter'i oynayacak isim belli oldu.

Aşk-ı Memnu filmi dijitalde yayınlanacak

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre tüm dünyayı etkileyen “Aşk-ı Memnu” hikayesini 1900’lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak. Filmde Bergen filmiyle büyük başarı yakalayan Farah Zeynep Abdullah yer alacak. Yetenekli oyuncu “Bihter” projesine evet dedi!



Dijital platforma yapılacak filmin cast görüşmeleri hızla ilerliyor. TAFF Pictures’ın yapacağı filmin kulislerde çok övülen senaryosu Merve Göntem tarafından yazıldı.

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