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Aşk-ı Memnu oyuncuları yıllar sonra aynı karede

Aşk-ı Memnu oyuncuları yıllar sonra aynı karede
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Türk televizyon tarihine damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncuları, yıllar sonra birlikte poz verdi.

Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz eserinden televizyona uyarlanan Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrolleri paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor. Televizyon tarihine damgasını vuran dizinin oyuncuları bir araya geldi.

2008 yılında ekrana gelmeye başlayan ve 2010’da final yapan Aşk-ı Memnu, Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı eserinden uyarlanmış ve entrika dolu hikayesiyle izleyicinin gönlünde taht kurmuştu.

Dizinin başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre ve Zerrin Tekindor gibi yıldız isimler paylaşmıştı. Özellikle Bihter, Adnan Bey ve Nihal, hikayenin unutulmaz karakterleri arasında yer aldı.

YILLAR SONRA AYNI KAREDE

Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya, geçtiğimiz akşam düzenlenen Kenan Doğulu konserinde bir araya geldi.

Yıllar sonra aynı karede yer alan bu üçlü, izleyicilere nostaljik bir an yaşattı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, hayranlarından binlerce yorum aldı.

İşte Beren Saat'in Instagram'dan paylaştığı o fotoğraf...

Türk televizyon tarihine damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncuları, yıllar sonra birlikte poz verdi.

Etiketler aşkı memnu adnan ziyagil bihter ziyagil Selçuk Yöntem beren saat hazal kaya
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