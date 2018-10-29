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  3. 29 Ekim 2018 13:35

Aşkın Nur Yengi cesur dekoltesiyle yıllara meydan okudu

KKTC'de sahne alan ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi giydiği derin dekolteli kıyafetiyle adeta yıllara meydan okudu.

Aşkın Nur Yengi cesur dekoltesiyle yıllara meydan okudu
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Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, Girne Rocks Hotel’de verdiği konserde adeta coştu. Hayranlarıyla dans ederek yerinde duramayan sanatçı, şarkılarıyla hop oturtup hop kaldırdı. Giydiği zümrüt yeşili kıyafeti ve yeşil küpeleriyle de adından söz ettirdi.

Uzun yıllardır verdiği her konserde enerjisini ortaya koyan Aşkın Nur Yengi, hafta sonu Kıbrıs’taydı. Girne Rocks Hotel’de sahneye çıkan ünlü şarkıcı, adeta fırtına gibi esti.

Hayranları ile şarkılar söyleyen Aşkın Nur Yengi, bir hayranının dans teklifini geri çevirmeyip dakikalarca dans etti.

Oldukça keyifli olan şarkıcı, göğüs dekolteli zümrüt yeşili kıyafetiyle dikkati çekti. Gülşah Saraçoğlu imzası taşıyan zümrüt rengi kıyafetine uygun takılar da takan Aşkın Nur Yengi, sahnedeki enerjik performansıyla tam not aldı.

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