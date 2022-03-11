Aşkın Nur Yengi'nin annesi hayatını kaybetti

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi hayatını kaybetti.

Üzücü haberi menajeri Haluk Şentürk sosyal medya hesabından duyurdu. Haluk Şentürk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, "Sevgili Aşkın Nur Yengi'nin kıymetli annesi Samime Yengi, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dilerim" ifadelerine sözleriyle açıkladı.