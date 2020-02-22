Aslı Enver, dayak sahnesini böyle anlattı

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Babil dizisinde Süleyman’ın oğlu Hakan’ı parkta dövdüğü sahnenin perde arkasını anlattı. Enver, aksiyon sahneleri için teknikleri Kıvanç hocadan aldıklarını söyledi.

KLİŞEYİ YERLE BİR ETTİ

Star ekranlarında sıra dışı hikayesiyle dikkat çeken Babil dizisi, Türk dizilerini klişelerini yerle bir etti. İzleyiciler tarafından oldukça beğenilen Babil dizisi, bölümlerinde hayatın akış düzenini bozmadan, uzun bakışların olmadığı, sahnelerin uzatılmadığı bölümleriyle dikkat çekiyor.

İZLEYİCİLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Başrollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu,Birce Akalay ve Mesut Akusta gibi isimlerin yer aldığı Babil dizisi, Türk dizilerindeki klişeyi yerle bir etti. Dizinin bölümlerinde olaylar gereksiz bir şekilde uzatılmıyor. Babil, uzun bakışmaların ve gereksiz sahnelerin olmamasıyla dikkat çekiyor. Dizi de gereksiz sahnelerin olmayışı, gereksiz sahnelerden arındırılması izleyicilerin dikkatini çekiyor.